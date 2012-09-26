〔金砖国家〕9月25日股汇市收盘纵览

路透9月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月25日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.25%,报1,001.85点.
中国股市:沪综指小幅收低,A股成交额创逾三周新低.尽管受四川区域投资消息激励,水泥等相关板块逆势上涨,但隔夜国际原油及黄金走势不振,打压国内黄金等资源类股.预计短线大盘仍将维持弱势震荡走势.沪综指.SSEC收报2,029.293点,跌3.899点,或0.19%.今日沪市A股成交金额为384亿元人民币,上日为455亿元. [.SSCN]
香港股市:几近收平,因全球经济成长疑虑再度增温,且中国央行进行大规模逆回购,打击降准预期.恒生指数.HSI收平报20,698.7点,恒生国企指数.HSCE收跌0.2%,受交通类股拖累.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘小幅上涨.十一国庆长假前银行调整卖出美元部位,然中间价低开,令人民币上档空间受到部份压抑.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水下滑5点,报1,535.00点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4601元.[CNY/CN]
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印度股市:小幅走升,ITC(ITC.NS)等防御类及低贝塔值股票受到价值买盘的青睐而领涨;近来这类股票曾下跌,因为当时市场押注政府将祭出额外改革举措,而青睐景气循环及高贝塔值的股票.指标BSE指数.BSESN上涨0.11%,连续第二日盘整,9月稍早曾因大量改革举措出炉而快速上涨.[.BO][ID:nL4E8KP5LZ]
印度汇市:印度卢比上涨,因为在印度政府宣布快速财政和经济改革举措后,外资流入股市的势头仍强劲;但欧元区不确定性重燃限制了涨幅.卢比/美元INR=D2走坚至53.36/37,周一收盘价为53.47/48.[INR/][ID:nL4E8KP520]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS1,510.960点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.11%至812.40点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.64%至30.9600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.31%,报40.1050.
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巴西股市:巴西指标股指录得7月来最大单日跌幅,令地区人气承压,同时市场关切于巴西政府干预该国银行业.巴西银行类股构成对大盘的最大拖累,因为市场担心,新的政府干预可能会令银行业收益颇丰的信用卡市场的获利折损.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌2.28%,收报60,501.10点,录得7月10日以来的最大单日跌幅.[ID:nL1E8KPL25]
巴西汇市:巴西雷亚尔连续第七日几无变动,因担忧央行干预.雷亚尔/美元BRBYBRL=报2.025,对央行干预的担忧大幅降低了当地外汇市场的波动性.[ID:nL1E8KPC9G]
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南非股市:下跌,因为市场担忧欧洲经济问题,而且该国矿业罢工蔓延令Coal of Africa(CZAJ.J)等公司承压.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.5%,报31,776.31点.综合指数.JALSH下滑0.46%,报36,041.48点.矿业类指数下跌近2%.[.J][ID:nL5E8KPAT2]
南非汇市:南非兰特/美元走坚,追随新兴市场的普涨之势.兰特/美元最多上涨0.97%,随后在1605GMT时回落至8.1941,较上交易日收盘价仍上涨0.6%.[ZAR/][ID:nL5E8KPD11](完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰