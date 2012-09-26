〔美国FED〕QE3对提振经济或拉低失业率作用不大--费城联储总裁(更新版)

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路透费城9月25日电---费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新的货币刺激举措在提振经济成长或拉低失业率上不会起到太大作用,而且会提升较长期通胀风险.

抗通胀立场强硬的普洛瑟称,他反对美联储决定推行每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS)的开放式资产购买计划.

"我认为加大货币政策宽松力度既不恰当,而且在当前的环境下也不太可能有效,"普洛瑟在费城联储主办的一场活动上对费城CFA协会和费城债券俱乐部表示.

普洛瑟认为,阻碍美国高居8.1%的失业率降低的许多因素,本质上是结构性问题,因此不适合采用货币政策的解决方案.