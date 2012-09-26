〔美国FED〕QE3对提振经济或拉低失业率作用不大--费城联储总裁(更新版)

新加坡个股：星展香港去年净利同比降35%，与人民币套利相关拨备大增
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
(新增细节)
路透费城9月25日电---费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新的货币刺激举措在提振经济成长或拉低失业率上不会起到太大作用,而且会提升较长期通胀风险.
抗通胀立场强硬的普洛瑟称,他反对美联储决定推行每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS)的开放式资产购买计划.
"我认为加大货币政策宽松力度既不恰当,而且在当前的环境下也不太可能有效,"普洛瑟在费城联储主办的一场活动上对费城CFA协会和费城债券俱乐部表示.
普洛瑟认为,阻碍美国高居8.1%的失业率降低的许多因素,本质上是结构性问题,因此不适合采用货币政策的解决方案.
普洛瑟称,在这种情形下,美联储很可能需要在当前2015年中的利率指引前开始升息.普洛瑟今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权.
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)