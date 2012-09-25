主要国家经济指标预测--9月26日****

路透9月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------------------------------------------------
-- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 持平 +0.4%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 +0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
0645 法国消费者信心 9月 86 87
0800 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 7月 -- +0.40%
未经季节调整的零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.50%
1000 英国工业联盟(CBI))零售销售差值 9月 正5 负3
1100 美国抵押贷款指数 9月21日当周 -- 851.6
再融资指数 -- 4,765.3
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 38.0 37.2
2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 73
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月22日当周 -- 买超644亿
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超604亿
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
----------------------------------------------------------------------------
0600 瑞士UBS消费指标 8月 1.03 --
0600 德国GfK消费者信心指数 10月 5.9 5.9
0645 法国企业景气判断指数 9月 90 89
0800 意大利消费者信心 9月 86.2 86.0
0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 +0.1% --
(较上年同期) +1.6% --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月22日当周 +0.6% --
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 +0.7% +0.1%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.4% +0.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月22日当周 +2.0% --
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 7月 +1.2% +1.0%
经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.6% +1.8%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 70.3 63.0
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 7月 +0.2% --
(较上年同期) +3.7% --
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 正4 --
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 9月 10.1 --
服务业营收指数 15.0 --
2245 新西兰月度贸易收支(亿新西兰元) 8月 逆差7.89 逆差6.055
2245 新西兰年度贸易收支(亿新西兰元) 截至8月 逆差8.7 逆差7.7 (完)
--整理 张若琪/王洋;审校 丁琦