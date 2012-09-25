欧洲经济指标预测--9月26日-10月3日****

路透9月26日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------9月24日当周---------------------------------
9月26日(三)
0645 法国消费者信心 9月 86 87
0800 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 7月 -- +0.40%
未经季节调整的零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.50%
1000 英国工业联盟(CBI))零售销售差值 9月 正5 负3
1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 持平 +0.4%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 +0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
9月27日(四)
0600 德国进口物价(较前月) 8月 +0.8% +0.7%
(较上年同期) +2.7% +1.2%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 9月 增加1.0 增加0.9
未经季节调整的失业人口(万人) 280 290.5
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 290.1
0800 意大利企业信心 9月 87.5 87.2
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +3.2% +3.8%
民间贷款 持平 +0.1%
M3三个月移动平均 -- +3.4%
0830 英国经常帐 第二季 赤字124 赤字112
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.5% -0.5%
(较上年同期) -0.5% -0.5%
0900 欧元区企业景气指数 9月 负1.19 负1.21
经济景气指数 86.1 86.1
工业景气指数 负15.0 负15.3
服务业景气指数 负11.0 负10.8
消费者信心指数 9月 负25.9 负24.6
消费者通胀预期指数 -- 26.1
生产者物价预期指数 -- 负0.4
9月27-28日
2301 英国GfK消费者信心指数 9月 负28 负29
9月28日(五)
0530 法国GDP(较上季) 第二季修正值 -- 持平
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.6% -0.9%
(较上年同期) -- -1.0%
0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -0.4% +0.2%
7月 -0.1% +0.1%
0645 法国PPI(较前月) 8月 +0.7% 持平
7月 +0.7% -0.9%
0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.57 1.57
0800 意大利PPI(较前月) 8月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.1%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.5% +2.6%
0900 意大利CPI(较前月) 9月初值 -0.1% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.2%
意大利HICP(较前月) +1.5% 持平
(较上年同期) +3.0% +3.3%
--------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月1日-5日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.9%
10月1日(一)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 -- +3.2%
0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 9月 -- 46.7
0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 -- 43.6
0748 法国Markit制造业PMI 9月 -- 42.6
0753 德国Markit/BME制造业PMI 9月 -- 47.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 -- 46.0
0800 意大利失业率 8月 -- 10.7%
0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 49.5
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 减少2
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加11
抵押贷款批准件数(千件) -- 47.3
M4货供额(较前月) -- +0.5%
0900 欧元区失业率 8月 -- 11.3%
10月2日(二)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 持平 +1.3%
(较上年同期) -0.7% -0.7%
0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 -- 49.0
0900 欧元区PPI(较前月) 8月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.8%
10月3日(三)
0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 -- 44.0
0748 法国Markit服务业PMI 9月 -- 46.1
综合PMI -- 44.1
0753 德国Markit服务业PMI 9月 -- 50.6
0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 -- 46.0
综合PMI -- 45.9
0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 -- 53.7
0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.7%(完)
--编译 徐文焰;审校 白云