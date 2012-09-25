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市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 07:56 BJT

****欧洲经济指标预测--9月26日-10月3日****

路透9月26日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------9月24日当周---------------------------------

9月26日(三)

0645 法国消费者信心 9月 86 87

0800 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 7月 -- +0.40%

未经季节调整的零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.50%

1000 英国工业联盟(CBI))零售销售差值 9月 正5 负3

1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 持平 +0.4%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 +0.4%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

9月27日(四)

0600 德国进口物价(较前月) 8月 +0.8% +0.7%

(较上年同期) +2.7% +1.2%

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 9月 增加1.0 增加0.9

未经季节调整的失业人口(万人) 280 290.5

经季节调整的失业率 6.8% 6.8%

经季节调整的失业人口(万人) -- 290.1

0800 意大利企业信心 9月 87.5 87.2

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +3.2% +3.8%

民间贷款 持平 +0.1%

M3三个月移动平均 -- +3.4%

0830 英国经常帐 第二季 赤字124 赤字112

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.5% -0.5%

(较上年同期) -0.5% -0.5%

0900 欧元区企业景气指数 9月 负1.19 负1.21

经济景气指数 86.1 86.1

工业景气指数 负15.0 负15.3

服务业景气指数 负11.0 负10.8

消费者信心指数 9月 负25.9 负24.6

消费者通胀预期指数 -- 26.1

生产者物价预期指数 -- 负0.4

9月27-28日

2301 英国GfK消费者信心指数 9月 负28 负29

9月28日(五)

0530 法国GDP(较上季) 第二季修正值 -- 持平

0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.6% -0.9%

(较上年同期) -- -1.0%

0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -0.4% +0.2%

7月 -0.1% +0.1%

0645 法国PPI(较前月) 8月 +0.7% 持平

7月 +0.7% -0.9%

0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.57 1.57

0800 意大利PPI(较前月) 8月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.5% +2.1%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.5% +2.6%

0900 意大利CPI(较前月) 9月初值 -0.1% +0.4%

(较上年同期) +3.1% +3.2%

意大利HICP(较前月) +1.5% 持平

(较上年同期) +3.0% +3.3%

--------------------------------10月1日当周--------------------------------

10月1日-5日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- -0.4%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.9%

10月1日(一)

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 -- +3.2%

0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 9月 -- 46.7

0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 -- 43.6

0748 法国Markit制造业PMI 9月 -- 42.6

0753 德国Markit/BME制造业PMI 9月 -- 47.3

0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 -- 46.0

0800 意大利失业率 8月 -- 10.7%

0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 49.5

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 减少2

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加11

抵押贷款批准件数(千件) -- 47.3

M4货供额(较前月) -- +0.5%

0900 欧元区失业率 8月 -- 11.3%

10月2日(二)

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 持平 +1.3%

(较上年同期) -0.7% -0.7%

0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 -- 49.0

0900 欧元区PPI(较前月) 8月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +1.8%

10月3日(三)

0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 -- 44.0

0748 法国Markit服务业PMI 9月 -- 46.1

综合PMI -- 44.1

0753 德国Markit服务业PMI 9月 -- 50.6

0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 -- 46.0

综合PMI -- 45.9

0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 -- 53.7

0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -1.7%(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

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