美国与加拿大经济指标预测--9月26日-10月3日****

新加坡个股：星展香港去年净利同比降35%，与人民币套利相关拨备大增
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透9月26日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月24日当周-------------------------------
9月26日(三)
1100 美国抵押贷款指数 9月21日当周 -- 851.6
再融资指数 -- 4,765.3
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 38.0 37.2
9月27日(四)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.7% +1.7%
GDP隐性平减指数 +1.6% +1.6%
最终销售 +2.0% +2.0%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.8% +1.8%
1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -5.0% +4.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.3% -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -1.2% +5.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -4.0%
1230 美国企业获利 第二季修正值 +1.1% +1.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月22日当周 37.8 38.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.775
续请失业金人数(万人) 9月15日当周 329 327.2
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 95.6
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 持平 +2.4%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 9月 -- 正8
-- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 80.3
9月28日(五)
1230 美国个人所得 8月 +0.2% +0.3%
个人支出 +0.5% +0.4%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.4%
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.1% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 53.0 53.0
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 9月终值 79.0 79.2
现况指数 88.0 88.3
预期指数 73.0 73.4
1430 美国ECRI一周领先指标 9月21日当周 -- 125.4
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +0.9%
----------------------------------10月1日当周-------------------------------
10月1日(一)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +0.3%
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.5 51.5
1330 加拿大RBC制造业PMI 9月 -- 53.04
1400 美国建筑支出 8月 +0.5% -0.9%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 49.8 49.6
ISM投入物价指数 55.0 54.0
10月2日(二)
0400 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,450 1,452
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月29日当周 -- +0.6%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月29日当周 -- +2.0%
1345 美国ISM-纽约企业活动指数 9月 -- 560.5
10月3日(三)
1100 美国抵押贷款指数 9月28日当周 -- --
再融资指数 -- --
1215 ADP民间就业人数(万人) 9月 增加13.5 增加20.1
1400 美国ISM非制造业指数 9月 53.5 53.7
企业活动指数 55.7 55.6 (完)
--整理 许娜;审校 白云
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
* 10年新债发行前交易殖利率微收低 * 20年券得标利率稍高于预估区间上缘 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月16日 - 台湾10年期公债106/4周四发行前交易殖利率微收低。交易员表示，尽 管20年新券106/3午间得标利率稍高于预估区间上缘，但106/4因空单持平偏多支撑轧空气氛仍在，令该券殖利 率持续在既有低档盘旋。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微减0.5亿至82.5亿台币，若空单量逐渐垫高向百亿关卡迈进，将助 长轧空气势，较不易让该券殖利率因标债利空而走高，料该券下周三(22日)标售前将维持区间偏多格局。 “106/4赏味期只限于标债前，标完又是另外一个STORY。”一位大型证券交易员说。 大型寿险交易员认为，此次20年新券得标利率靠向1.80%，主要因为今年以来国际板债券发行热络，明显 排挤保险业长债标售意愿，以及银行端虽然资金充沛但下标保守。 另位大型银行交易主管也称，现在10年及20年指标公债间的利差拉大，让10年指标券10