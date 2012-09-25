《全球重要经济事件一览表》--9月26日-10月3日

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9月26日(三)
美国哈蒙德--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在Lake Shore Chamber of Commerce第八届商业展览会上讲话,主题为"对当前经济问题的看法"(1715).
9月27日(四)
挪威莫尔德--挪威央行总裁奥尔森在央行举办的活动上发表演说(1100).
纽约--意大利总理蒙堤在外交关系协会(Council on Foreign Relations)上发表有关欧元的演讲(1300).
9月28日(五)
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加一个会议讨论.
斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会议.
斯德哥尔摩--瑞典国家金融管理局(Swedish National Financial Management Authority)公布公共财政情况(0800).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
10月1日(一)
暂无重要经济事件.
10月2日(二)
悉尼--澳洲央行利率决议(0430).
意大利米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券年会"(至10月3日).
10月3日(三)
香港--亚洲开发银行(ADB)发布最新2012年亚洲发展展望报告.
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议.
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至10月4日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(至10月4日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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