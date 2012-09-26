版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 08:06 BJT

〔突发事件〕墨西哥Baja半岛附近发生6.3级地震--美国地质调查局

路透华盛顿9月25日电---根据美国地质调查局(USGS),周二墨西哥Baja半岛附近发生6.3级地震.

震源位于墨西哥La Paz北部38英里(61公里)近海区域.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐