更正:〔东京汇市〕欧元兑美元徘徊在一周低位附近,受西班牙情势拖累

(更正:因译文有误,内文第五段应为"9月13日以来最低点",而非"9月13日最低点")

* 西班牙抗议活动和在求援上犹豫不决令欧元承压

* 欧元位于1.2826的200日移动均线支撑位保存完好

* 据称77.50日圆附近有大量美元买盘

路透东京9月26日电---日圆周三在亚洲盘初攀升,而欧元兑美元维持在一周低位附近,受累于市场担忧西班牙对申请援助犹豫不决,即便该国的抗议行动转为暴力活动.

西班牙政府2013年预算定于周四公布,其中包括新一轮不受欢迎的撙节措施.抗议者与警察周二在马德里发生冲突. [ID:nSB1796918]

GFT市场分析师Neal Gilbert说,在这种情况下,投资人料将寻求避风港.

"(欧元)在亚洲市场走势料将延续纽约盘下半场的走势,意谓着汇价下行,特别是兑非美元货币,"他说.

欧元兑美元EUR=下跌约0.1%至1.2897美元,周二时一度低见1.2886,是9月13日以来最低点,进一步脱离9月17日在电子交易平台(EBS)上创出的四个月高点1.3173.

欧元支撑位仍在200日移动均线,目前切入位约在1.2826,不过目前稳健交投于14日均线切入位1.2953的下方.

据德媒体报导ECB和德国央行正委派律师检查ECB新购债计划的合法性,此亦打压欧元.

不确定性推升了避险的日圆.本周日圆有可能因上半年度结束前日本资金汇回国内而获提振,但一些市场人士表示,很多企业的需求已经得到满足,这类资金流动规模可能没有那么大.

不过一些投资者仍表示,较其他主要货币相比,日圆仍继续占上风.

"买卖双方都欠缺强劲动能,但市场偏向卖出,欧元受制于本身的问题,美元兑日圆的上档阻力也沉重,"东方汇理银行外汇主管Yuji Saito表示.

他称,欧元兑日圆今日可能暂时跌破100日圆,美元兑日圆则可能逼近77.50日圆,但在77.50日圆挂有大量买单,或许会出现反弹.慎防日本当局可能出手阻升日圆,这也可能限制美元/日圆的跌势.

欧元/日圆EURJPY=R小跌约0.1%至100.30日圆,周二时跌至100.17日圆,为9月13日以来最低水准.

美元/日圆JPY=报77.76,和周二低位77.65相去不远,该水准为9月14日以来最低.

澳元兑美元AUD=D4跌0.2%至1.0363,进一步远离9月14日所及的六个月高位1.0625.(完)

--编译 肖群英/李婷仪/孙茉莉/戴素萍;审校 徐文焰/张涛/郑茵

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