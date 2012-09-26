〔中国能源〕政策"救市"举措频出,力推国内光伏市场大规模启动--报载

路透上海9月26日电---据中国证券报周三报导,国家能源局要求各省区市于10月15日前上报"十二五"首批分布式光伏发电应用示范区实施方案,工信部则将针对光伏全行业逐步设定市场准入门槛.力推国内光伏市场大规模启动,推动光伏产业有序发展.

报导并称,国家能源局日前正式下发通知要求,单个省区市原则上申报的数量不超过3个,总装机量不超过50万千瓦.这意味着31个省区市首批申报的光伏分布式发电规模将可能超过1,500万千瓦.

首批示范区将集中在包括北京、天津、上海等在内的中东部沿海地区推广应用.《通知》并提出,国家将对这些项目实行单位电量定额补贴政策,对自发自用和多余电量上网实行统一补贴标准.

分析人士指出,鉴于政策明确分布式发电将在城市工业园区、大型工业企业集中推广,且光伏发电价格已接近工商业用电价格,光伏发电的经济性将由此逐渐显现,工商业平价电价即将来临.其更直接的利好则在于,在光伏制造业出口受阻背景下,国内市场未来将逐渐加速消化过剩产能.

《太阳能发电"十二五"规划》首次明确提出,未来将重点推广分布式发电系统,到2015年分布式发电到装机目标为1,000万千瓦.

另外,据工信部人士透露,工信部目前正在推动其下属的中国光伏产业联盟升级为中国光伏行业协会,并以此为主体全面研究制定光伏行业准入标准,促进光伏产业有序发展."十二五"期间,要形成1家年销售收入过千亿元的光伏企业,3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业,3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业.

由于太阳能电池板价格持续下跌,中国太阳能企业在沉重的债务负担下苦苦挣扎.据称许多小型中资太阳能企业已经关门.股票投资者逃离该行业,使美国上市的中资太阳能公司股价自2011年初跌逾85%.[id:nCN1726374]

中国证券报周二报导引述中国国家开发银行[CHDB.UL]人士透露,该行最近完成关于进一步加强金融信贷扶持光伏产业健康发展建议,将很快提交到国家发改委,据悉其拟重点确保包括无锡尚德STP.N等12家光伏企业授信额度.[ID:nSB1794748]

中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列,不过中国光伏产品的逾八成用于出口.随着欧洲等光伏发达市场需求放缓,这些大厂纷纷将目光转向中国、美国、日本等新崛起的市场.(完)