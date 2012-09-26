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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 09:09 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海9月26日电---业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为14天和28天两种,正回购期限为91天.

周二央行公开市场逆回购操作量猛增至2,900亿元人民币.其中14天期1,000亿元,利率持稳在3.45%;28天期中标利率持稳在3.60%,操作量1,900亿元.

上周央行公开市场共进行了2,350亿元的逆回购操作,当周净投放1,010亿元,结束此前连续三周的净回笼.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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