〔中国公开市场〕一级交易商可继续申报正/逆回购需求--业内人士

新加坡个股：星展香港去年净利同比降35%，与人民币套利相关拨备大增
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透上海9月26日电---业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为14天和28天两种,正回购期限为91天.
周二央行公开市场逆回购操作量猛增至2,900亿元人民币.其中14天期1,000亿元,利率持稳在3.45%;28天期中标利率持稳在3.60%,操作量1,900亿元.
上周央行公开市场共进行了2,350亿元的逆回购操作,当周净投放1,010亿元,结束此前连续三周的净回笼.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
* 10年新债发行前交易殖利率微收低 * 20年券得标利率稍高于预估区间上缘 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月16日 - 台湾10年期公债106/4周四发行前交易殖利率微收低。交易员表示，尽 管20年新券106/3午间得标利率稍高于预估区间上缘，但106/4因空单持平偏多支撑轧空气氛仍在，令该券殖利 率持续在既有低档盘旋。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微减0.5亿至82.5亿台币，若空单量逐渐垫高向百亿关卡迈进，将助 长轧空气势，较不易让该券殖利率因标债利空而走高，料该券下周三(22日)标售前将维持区间偏多格局。 “106/4赏味期只限于标债前，标完又是另外一个STORY。”一位大型证券交易员说。 大型寿险交易员认为，此次20年新券得标利率靠向1.80%，主要因为今年以来国际板债券发行热络，明显 排挤保险业长债标售意愿，以及银行端虽然资金充沛但下标保守。 另位大型银行交易主管也称，现在10年及20年指标公债间的利差拉大，让10年指标券10