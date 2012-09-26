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市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 09:06 BJT

《汇市简讯》欧元/美元需守住重要支撑位1.2740

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* 欧元/美元首道支撑位料为1.2885-90,下一道支撑位为1.2855

* 应守住1.2850-55区域,才能升越隔夜高位1.2971和进一步走高

* 但若跌破上述区域,则下档目标是1.2815,然后是1.2740(1.2042-1.3169涨势的38.2%费波纳奇回档位)

* 如果跌破1.2740支撑位,可能令人怀疑欧元能否最终升至1.3485-95

* 亚洲时段料面临卖压.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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