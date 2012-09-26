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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 08:53 BJT

〔路透调查〕上周美国原油库存料第三周上升,汽油和馏分油库存亦增

路透9月25日电---路透调查周二显示,美国上周原油库存料上升,为连续第三周增加,汽油和馏分油库存预计也会上升.

接受路透调查访问的12名分析师平均预计,截至9月21日当周,原油库存上升90万桶.其中有八名分析师预计库存增加,而四名分析师预计库存下降.

美国能源资料协会(EIA)上周公布,截至9月14日当周,美国原油库存猛增850万桶,至3.676亿桶.

分析师预计,截至9月21日当周的汽油库存料上升20万桶.根据EIA数据,截至9月14日当周的美国汽油库存下降140万桶,至1.963亿桶.由于汽油需求随着夏季驾车季结束而下滑,加之冬季汽油规格开始放宽,汽油库存通常在秋季增加.

分析师还预计,截至9月21日当周,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加80万桶.有11名分析师预计馏分油库存会增加.

此外,炼厂产能利用率料上升0.3个百分点.六名分析师预计产能利用率上升,而三名分析师预计下降.其他两名分析师预计产能利用率不变,另外一名分析师未做预估.(完)

--编译 许娜;审校 丁琦

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