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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 10:37 BJT

〔新债招标〕中国20年期国债利率4.10%,远高于预期--业内人士

路透上海9月26日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的280亿元人民币20年期固息国债,中标利率为4.10%,远高于此前3.98%的利率预测均值,亦落在3.94%-4.04%的预测区间之上.

业内人士并透露,该期债投标倍数为1.18倍.

今日招标新债为财政部今年第18期记账式附息国债,利息按半年支付.采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.9月27日开始发行并计息,9月28日发行结束,10月8日起上市交易.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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