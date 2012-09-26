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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 09:08 BJT

〔中日关系〕中国外长会见日本外相,就钓鱼岛问题表明严正立场--新华

路透北京9月26日电---新华社周三报导,中国外交部长杨洁篪在纽约联合国总部应约会见日本外相玄叶光一郎,并就钓鱼岛问题表明严正立场.

中国外交部副部长张志军周二重申,中方绝不会容忍日本损害中国领土主权的单方面行为,日方必须打消幻想,深刻反省并以实际行动纠正错误,回到两国领导人达成的共识和谅解上来.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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