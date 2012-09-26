〔中日关系〕中国外长会见日本外相,就钓鱼岛问题表明严正立场--新华

新加坡个股：星展香港去年净利同比降35%，与人民币套利相关拨备大增
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透北京9月26日电---新华社周三报导,中国外交部长杨洁篪在纽约联合国总部应约会见日本外相玄叶光一郎,并就钓鱼岛问题表明严正立场.
中国外交部副部长张志军周二重申,中方绝不会容忍日本损害中国领土主权的单方面行为,日方必须打消幻想,深刻反省并以实际行动纠正错误,回到两国领导人达成的共识和谅解上来.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
* 10年新债发行前交易殖利率微收低 * 20年券得标利率稍高于预估区间上缘 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月16日 - 台湾10年期公债106/4周四发行前交易殖利率微收低。交易员表示，尽 管20年新券106/3午间得标利率稍高于预估区间上缘，但106/4因空单持平偏多支撑轧空气氛仍在，令该券殖利 率持续在既有低档盘旋。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微减0.5亿至82.5亿台币，若空单量逐渐垫高向百亿关卡迈进，将助 长轧空气势，较不易让该券殖利率因标债利空而走高，料该券下周三(22日)标售前将维持区间偏多格局。 “106/4赏味期只限于标债前，标完又是另外一个STORY。”一位大型证券交易员说。 大型寿险交易员认为，此次20年新券得标利率靠向1.80%，主要因为今年以来国际板债券发行热络，明显 排挤保险业长债标售意愿，以及银行端虽然资金充沛但下标保守。 另位大型银行交易主管也称，现在10年及20年指标公债间的利差拉大，让10年指标券10