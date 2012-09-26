〔欧洲金融〕欧洲银行业联盟计划可行且迫切--ECB管委得梅特里亚德斯

路透塞浦路斯利马索尔9月25日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员得梅特里亚德斯周二表示,欧盟拟在2012年底前为欧元区银行业建立一个单一监管机制的计划可谓雄心勃勃,但是可行.

"我认为,应该以循序渐进的方式竭尽所能地尽快推动此计划,"亦为塞浦路斯央行总裁的得梅特里亚德斯向企业听众称.

他表示,此监管计划十分迫切,因为这是能够通过欧洲稳定机制(ESM)直接对银行业进行资本重组的先决条件.

他指出,欧洲银行业联盟计划有助于切断主权国家与银行间的联系,从而部分解决当前金融危机.欧洲银行业联盟计划与欧洲存款保险和解决计划一样,都是更广泛框架的一部分.

欧盟希望银行业联盟在2013年初就能具备主框架.

"对像塞浦路斯这样拥有庞大银行体系的国家而言,建立银行业联盟尤为重要,因为这将使主权风险和银行业风险脱钩,"得梅特里亚德斯在预先准备好的讲稿中称.(完)