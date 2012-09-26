〔欧洲金融〕欧洲银行业联盟计划可行且迫切--ECB管委得梅特里亚德斯

新加坡个股：星展香港去年净利同比降35%，与人民币套利相关拨备大增
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透塞浦路斯利马索尔9月25日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员得梅特里亚德斯周二表示,欧盟拟在2012年底前为欧元区银行业建立一个单一监管机制的计划可谓雄心勃勃,但是可行.
"我认为,应该以循序渐进的方式竭尽所能地尽快推动此计划,"亦为塞浦路斯央行总裁的得梅特里亚德斯向企业听众称.
他表示,此监管计划十分迫切,因为这是能够通过欧洲稳定机制(ESM)直接对银行业进行资本重组的先决条件.
他指出,欧洲银行业联盟计划有助于切断主权国家与银行间的联系,从而部分解决当前金融危机.欧洲银行业联盟计划与欧洲存款保险和解决计划一样,都是更广泛框架的一部分.
欧盟希望银行业联盟在2013年初就能具备主框架.
"对像塞浦路斯这样拥有庞大银行体系的国家而言,建立银行业联盟尤为重要,因为这将使主权风险和银行业风险脱钩,"得梅特里亚德斯在预先准备好的讲稿中称.(完)
--编译 许娜;审校 张若琪
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)