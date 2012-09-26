《中国债券市场每日交易备忘》--9月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部280亿元人民币20年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.98%
龙力生物(002604.SZ)3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),华夏银行主承
平高电气(600312.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),广发银行主承
华联股份(000882.SZ)6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承
内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承
光明食品集团20亿元三年期浮息(一年定存基准)中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行和北京银行主承
河南交通投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
湖南湘投控股集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承
上海建工(600170.SS)14亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承
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二、新债上市:
邵阳城投12亿元六年期固息债1280281,票面利率7.40%
常德经济建设投资集团12亿元七年期固息债1280283,票面利率7.19%
石狮国投8亿元七年期固息债1280284,票面利率7.40%
无锡太湖国际科技园10亿元七年期固息债1280288,票面利率7.60%
平湖城市发展集团9亿元七年期固息债1280291,票面利率7.20%
温岭国有资产投资集团14亿元七年期固息债1280292,票面利率7.18%
国电集团50亿元三个月期超短期融资券011209003,票面利率4.00%
江苏苏通大桥10亿元一年期短融041258057,票面利率5.10%
中国水电(601669.SS)10亿元人民币一年期短融041252043,票面利率4.37%
山西能源交通投资公司17亿元五年期中票1282367,票面利率5.90%
湖北交通投资40亿元七年期中票1282366,票面利率5.90%
天津高速公路20亿元五年期中票1282368,票面利率5.70%
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三、缴款:
进出口银行200亿元七年期增发固息债120312,票面利率3.94%
浙江省43.5亿元五年期固息地方债1252001,票面利率3.30%
浙江省43.5亿元七年期固息地方债1252002,票面利率3.47%
临沂经济开发公司10亿元七年期固息债1280295,票面利率8.26%
中国北车601299.SS20亿元六个月期超短期融资券
新疆新业国资8亿元一年期短期融资券
华电能源(600726.SS)13亿元一年期短融
广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融
淮南矿业集团30亿元一年期短融
湖北能源集团20亿元一年期短融
百联集团20亿元一年期短融
广东温氏食品集团3亿元一年期短融
泰州华信药业9.5亿元五年期中票
广东水电集团5亿元五年期中票
中国水电工程顾问集团25亿元五年期中票
二重机械集团10亿元五年期中票
北京海淀科技中小企业1.6亿元三年期集合票据(北京首创投资担保公司提供担保)
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四、还本付息:
中国国际信托投资公司45亿元15年期固息债028001付息,票面利率4.08%
建设银行(601939.SS)26.7亿元383月期A级浮息(七天回购基准)资产支持证券05310110付息,基本利差1.10%
建行(0939.HK)2.04亿元383月期B级浮息(七天回购基准)资产支持证券05310120付息,基本利差1.70%
建行0.53亿元383月期C级浮息(七天回购基准)资产支持证券05310130付息,基本利差2.80%
建行0.91亿元383月期S级固息资产支持证券05310140付息,票面利率90%
财政部300亿元10年期固息国债060016付息,票面利率2.92%
建行35.82亿元374月期A级浮息(一年定存基准)资产支持证券0731011付息,基本利差0.90%
建行3.56亿元374月期B级浮息(一年定存基准)资产支持证券0731012付息,基本利差2.20%
建行0.82亿元374月期C级浮息(一年定存基准)资产支持证券0731013付息,基本利差5.88%
上海国际集团50亿元五年期中票1082170付息,票面利率4.00%
国家开发银行300亿元五年期固息债110253付息,票面利率4.68%
芜湖建投9亿元七年期浮息债(六个月Shibor基准)1280077付息,基本利差2.50%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国人民银行货币政策委员会第三季度例会后的新闻稿,与二季度大部分内容都相同,唯
有首次提到"有效解决信贷资金供求结构性矛盾",显示监管层迫切希望解决当前货币政策放
松微调无法传导到最缺钱的中小企业的难题.[ID:nSB1796238]
--中国国务院副总理李克强指出,要把资源型城市转型和棚户区改造作为推进新型城镇化
的重要任务.加快资源型城市可持续发展,着力破解城市内部二元结构难题,带动内需扩大和
就业增加,走可持续的新型城镇化道路.[ID:nSB1797120]
--国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 边竞/李宏薇; 审校 康熙泽