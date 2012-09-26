版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 09:35 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆几乎持平,东京投资者处于观望

0117GMT

* 尽管有很多因素推动市场,美元/日圆和欧元/日圆走势仍平淡

* 日本上半财年将于周五结束,东京投资者大多作壁上观

* 交易活动在下周前不大可能恢复

* 传闻出口商操作顺利,在欧元/日圆涨至103.85后卖出

* 出口商目前对美元/日圆汇价感到满意,除非其跌至77.00下方.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐