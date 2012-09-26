《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆几乎持平,东京投资者处于观望

新加坡个股：星展香港去年净利同比降35%，与人民币套利相关拨备大增
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
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* 尽管有很多因素推动市场,美元/日圆和欧元/日圆走势仍平淡
* 日本上半财年将于周五结束,东京投资者大多作壁上观
* 交易活动在下周前不大可能恢复
* 传闻出口商操作顺利,在欧元/日圆涨至103.85后卖出
* 出口商目前对美元/日圆汇价感到满意,除非其跌至77.00下方.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
* 10年新债发行前交易殖利率微收低 * 20年券得标利率稍高于预估区间上缘 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月16日 - 台湾10年期公债106/4周四发行前交易殖利率微收低。交易员表示，尽 管20年新券106/3午间得标利率稍高于预估区间上缘，但106/4因空单持平偏多支撑轧空气氛仍在，令该券殖利 率持续在既有低档盘旋。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微减0.5亿至82.5亿台币，若空单量逐渐垫高向百亿关卡迈进，将助 长轧空气势，较不易让该券殖利率因标债利空而走高，料该券下周三(22日)标售前将维持区间偏多格局。 “106/4赏味期只限于标债前，标完又是另外一个STORY。”一位大型证券交易员说。 大型寿险交易员认为，此次20年新券得标利率靠向1.80%，主要因为今年以来国际板债券发行热络，明显 排挤保险业长债标售意愿，以及银行端虽然资金充沛但下标保守。 另位大型银行交易主管也称，现在10年及20年指标公债间的利差拉大，让10年指标券10