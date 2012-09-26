〔欧洲金融〕瑞士央行否认标普对其压低欧元区核心国公债收益率的指责

路透苏黎世9月25日电---瑞士央行否认标准普尔有关该央行购债压低"核心"欧元区国家公债收益率(殖利率)的指责,称这种说法存在根本性缺陷且毫无根据.

标普周二在一份报告中指出,2012年头七个月,瑞士央行已买入德国、法国、荷兰、芬兰和奥地利共计约800亿欧元(1,037亿美元)公债,事实上为这些国家全年的预算缺口提供了一半资金.

但瑞士央行表示,标普的报告忽略了关键数据,所涉及的央行已买入800亿欧元公债的前提也站不住脚.

"报告忽略了瑞士央行在其它央行和国际机构中存款大增这一事实,这些数字都公布在瑞士央行月报中,"瑞士央行声明称.

标普发布的报告称,瑞士央行在汇市干预中买入欧元以压低瑞郎汇率,因而购买债券,这是导致"核心"欧元区国家公债收益率跌至纪录低位,而其他欧元区国家借贷成本居高不下的原因之一.

"很多人没有注意到,瑞士阻止瑞郎升值的决定实际上导致资金从欧元区二线国家转移到核心国家,其中就是通过瑞士央行,"标普报告称.

瑞士央行为了维持瑞郎汇率而实施大规模干预,截至8月底其持有的外汇规模达到4,464亿美元.最新季度数据显示,截至6月底的央行储备中有60%为欧元资产,22%为美元资产.外汇储备的绝大部分都用于购买高评级的公债,不过瑞士央行没有给出具体数字.

标普表示,瑞士央行不太可能改变让资金流入核心欧元债市的做法,因为各国央行通常是持有直至到期型投资者.

"但我们同时认为,这类资金流动有可能在未来某个时候减弱,届时那些目前正在因资金流出二线国家趋势而受益的主权国家,将会面临借贷成本升高的局面."标普称.(完)