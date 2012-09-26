〔标题新闻〕贝莱德调高今年底美股标普500指数目标位至1,450点,但称今年涨势已告结束

新加坡个股：星展香港去年净利同比降35%，与人民币套利相关拨备大增
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
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路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)