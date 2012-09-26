〔欧洲个股〕西班牙国际银行墨西哥分支将上市筹资逾40亿美元

新加坡个股：星展香港去年净利同比降35%，与人民币套利相关拨备大增
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透墨西哥城9月25日电---西班牙最大的银行--西班牙国际银行(SAN.MC)的墨西哥分支可望在首次股票发行中,筹得超过40亿美元资金,以帮助该行在西班牙经济萎靡不振的情况下开展业务.
两名熟悉情况的消息人士周二对路透称,每股发行价定为31.25披索.此次股票发行将是历史上规模最大的墨西哥企业发股案.
该价格处于该行本月稍早确定的定价区间29-33.5披索的中端,高于投资者的谨慎预估,并巩固了墨西哥作为拉美地区投资热点的地位.
西班牙国际银行希望将墨西哥分支Santander Mexico(SANMEXB.MX)的24.9%股份上市,筹集最多43亿美元,用于帮助提振西班牙业务.这是美国今年规模第二大的股票发行,仅次于Facebook(FB.O).
该公司不愿就定价置评.
本次发行分为两部分:全球发行计划中的20%在墨西哥进行,80%在美国进行.
美国市场消息人士称,该公司在美国上市的股票定价为12.18美元.这将令其筹资总额达到约41.26亿美元.
这一金额比该行在2010年6月从美国银行手中买回相同数量股权时,所支付的价格高出65%.
该行墨西哥分支的股票将于周三开始在纽约证交所挂牌,股号为"BSMX"(BSMX.N).(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
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