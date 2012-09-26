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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 10:06 BJT

〔日本个股〕铃木汽车称,本周把中国工厂的生产班次由两班减至一班

路透东京9月26日电---日本铃木汽车(7269.T)周三表示,本周把中国工厂的生产班次从通常的两班减少至一班.(完)

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