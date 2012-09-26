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市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 09:59 BJT

〔标题新闻〕今年假日季美国购物中心销售料增长2.5%至4,630亿美元,增速低于2011年同期-ICSC

注:美国国际购物中心协会(ICSC)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8KPEJ6]

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