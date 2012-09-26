欧洲太阳能企业要求对中国同业进行反补贴调查

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
(本文由路透中文网编译)
路透法兰克福/布鲁塞尔9月25日电---由欧洲25家太阳能面板企业组成的EU ProSun组织周二向欧盟执委会提起申诉，指控中国同业从非法补贴中获得不公平优势。这是该组织继之前指控后的又一次申诉。
EU ProSun此前指控中国竞争对手倾销产品，欧盟执委会已在本月对中国光伏企业发起反倾销调查。
EU ProSun由德国SolarWorldSWVG.DE牵头，该组织周二称，中国政府提供的仅面向本国企业的补贴，促使他们的产量不仅较本土消费需求高出逾20倍，还是全球需求的近两倍。
“要不是政府源源不断地补贴，大多数中国太阳能企业早已破产。与此同时，单在2012年，就有20多家欧洲大型太阳能制造商资不抵债，”EU ProSun发表声明称。
该组织称，得益于中国政府的政策，中国太阳能面板制造商受益于非常低的贷款利率，若无力偿还贷款，则可能会被减记或是无限期延长还款时间，还可能由政府控制的实体来偿还。
中国太阳能制造商包括英利绿色能源(YGE.N)、尚德电力STP.N和天合光能(TSL.N)。
欧盟执委会将在45天内决定是否就此发起调查。如果发起调查，该委员会可在九个月内加征临时关税。
欧盟执委会拒绝对此发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
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