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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 11:19 BJT

〔欧洲个股〕德意志银行预计第三季将计入裁员及诉讼等相关成本

路透法兰克福9月25日电---德意志银行(DBKGn.DE)联席执行长Anshu Jain在一次金融会议上表示,该行第三季料计入与裁员、诉讼费用及削减风险加权资产相关的一次性成本.

Jain重申,德意志银行在第三季表现稳健,尤其是投行业务.德意志银行是德国最大银行.

"在营收方面,我们表现不错,但成本方面肯定面临不利因素,"他说.

为释出股权资本,德意志银行计划2013年第一季末前,削减风险加权资产约900亿欧元(1,170亿美元).Jain称,该行预计相关成本约为5亿欧元.

该行计划裁减逾1,900个工作岗位,主要是投行岗位,另外还在处理投资者和监管者提起的诉讼案.

德意志银行计划在2015年前节省大约45亿欧元成本,以因应盈利能力下降及国际监管日益严厉.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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