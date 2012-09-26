若不阻止气候变化,全球死亡人数将大增--报告

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
(本文由路透中文网编译)
路透伦敦9月26日电---人道主义机构DARA周三发布的报告称，若不有效阻止气候变化，目前到2030年将导致逾1亿人死亡，全球经济产出将因此损失3.2%。
报告指出，温室气体排放导致全球平均气温上升，引发冰盖融化、极端天气、乾旱和海平面上升等现象，将危及人类生命和生活。
报告称，目前每年有约500万人死于气候变化和碳排放过度而引发的空气污染、饥饿和疾病，而如果延续目前化石燃料消费的模式，到2030年与此相关的死亡人数将升至每年600万人，其中超过90%将在发展中国家。
该报告是20个易受气候变化冲击的发展中国家联合委托DARA完成，估算气候变化对184个国家的人文和经济影响。
“从现在到2030年，气候和碳排放问题导致的死亡人数料总计1亿人。”报告称。
报告还指出，气候变化已经导致全球GDP下降1.6%，或折合每年1.2万亿美元。如果任由全球气温继续上升，到2030年损失将翻倍至3.2%，到2100年将超过10%。
报告估计，至2020年，推进全球经济低碳化的成本相当于GDP的0.5%左右。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6