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亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 17:09 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月26日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商    主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额   拟发规模  期限     发行日        主承销商  主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)     (亿元)   (月)                                       (缴款日)   
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*升达林业        2         1       12   10/8簿记建档     中信银行     A+       10/10    10/11
(002259.SZ)
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成都大陆         4         4       12   9/27簿记建档     农业银行     AA-      9/28     9/29
希望集团
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中国中冶        30        30       12   9/27簿记建档     工商银行     AAA      9/28     9/29
(601618.SS)(1618.HK)                                      国开行
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志高空调         8         8       12   9/27簿记建档     建设银行     AA-      9/28     9/29
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青特集团         5.5       3       12   9/28簿记建档     华夏银行     A+       9/29     10/8
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郑州煤炭        30        30       12    推迟发行        浦发银行     AA+       --       --
工业集团                                                 兴业银行
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山东三星集团    10         6       12    推迟发行        中信银行     AA-       --       --
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平高电气         5         5       12    推迟发行        广发银行     AA        --       --
(600312.SS)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

 发行人     注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)
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*北京国有资产  30        15      5    10/9簿记建档     北京银行     AAA      10/11     10/12
经营公司                                                       
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*杭州萧山机场  20         5      5    10/9簿记建档     交通银行      AA+     10/10     10/11
                                                      
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*国家电网公司 100       100      3    10/10簿记建档    国开行       AAA      10/11     10/12
                                                       广发银行
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安徽中鼎        4.2       4.2    3     9/27簿记建档    工商银行      AA-      9/28      9/29
控股集团              (中债信用增进公司提供担保)
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江苏盐业集团    5         5      5     9/27簿记建档    交通银行      AA       9/28      9/29
                      (第3年末附发行人赎回权)
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中煤矿山        4         4      5     9/27簿记建档    招商银行      AA       9/28      9/29
建设集团
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四川长虹       20        10      3     9/27簿记建档    华夏银行      AA       9/28      9/29
电子集团
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丽江旅游        3.4       2.5    5     9/27簿记建档    招商银行      AA-      9/28      9/29
(002033.SZ)
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湖北铁路        9         6      5     9/27簿记建档    华夏银行      AA       9/28      9/29
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冀中能源集团   15        15      5     9/28簿记建档    中国银行      AAA      9/29      10/8
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大全集团        7         4      3       推迟发行      工商银行     AA-       --         --
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红星美凯龙     15         9      5       推迟发行      工商银行      AA       --         --
家居集团
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新奥(中国)      7         7      5       推迟发行      农业银行      AA+      --         --
燃气投资公司              (一年期Shibor基准)
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日  上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 刘昕

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