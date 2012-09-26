《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月26日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *升达林业 2 1 12 10/8簿记建档 中信银行 A+ 10/10 10/11 ( 002259.SZ ) ============================================================================================= 成都大陆 4 4 12 9/27簿记建档 农业银行 AA- 9/28 9/29 希望集团 ============================================================================================= 中国中冶 30 30 12 9/27簿记建档 工商银行 AAA 9/28 9/29 ( 601618.SS )( 1618.HK ) 国开行 ============================================================================================= 志高空调 8 8 12 9/27簿记建档 建设银行 AA- 9/28 9/29 ============================================================================================= 青特集团 5.5 3 12 9/28簿记建档 华夏银行 A+ 9/29 10/8 ============================================================================================= 郑州煤炭 30 30 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- 工业集团 兴业银行 ============================================================================================= 山东三星集团 10 6 12 推迟发行 中信银行 AA- -- -- ============================================================================================= 平高电气 5 5 12 推迟发行 广发银行 AA -- -- ( 600312.SS ) ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *北京国有资产 30 15 5 10/9簿记建档 北京银行 AAA 10/11 10/12 经营公司 ============================================================================================= *杭州萧山机场 20 5 5 10/9簿记建档 交通银行 AA+ 10/10 10/11 ============================================================================================= *国家电网公司 100 100 3 10/10簿记建档 国开行 AAA 10/11 10/12 广发银行 ============================================================================================= 安徽中鼎 4.2 4.2 3 9/27簿记建档 工商银行 AA- 9/28 9/29 控股集团 (中债信用增进公司提供担保) ============================================================================================= 江苏盐业集团 5 5 5 9/27簿记建档 交通银行 AA 9/28 9/29 (第3年末附发行人赎回权) ============================================================================================= 中煤矿山 4 4 5 9/27簿记建档 招商银行 AA 9/28 9/29 建设集团 ============================================================================================= 四川长虹 20 10 3 9/27簿记建档 华夏银行 AA 9/28 9/29 电子集团 ============================================================================================= 丽江旅游 3.4 2.5 5 9/27簿记建档 招商银行 AA- 9/28 9/29 ( 002033.SZ ) ============================================================================================= 湖北铁路 9 6 5 9/27簿记建档 华夏银行 AA 9/28 9/29 ============================================================================================= 冀中能源集团 15 15 5 9/28簿记建档 中国银行 AAA 9/29 10/8 ============================================================================================= 大全集团 7 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ============================================================================================= 红星美凯龙 15 9 5 推迟发行 工商银行 AA -- -- 家居集团 ============================================================================================= 新奥(中国) 7 7 5 推迟发行 农业银行 AA+ -- -- 燃气投资公司 (一年期Shibor基准) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 边竞; 审校 刘昕