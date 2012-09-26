〔突发事件〕6.2级地震袭击墨西哥附近海域(更新版)

新加坡个股：星展香港去年净利同比降35%，与人民币套利相关拨备大增
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
(新增细节)
路透墨西哥城9月25日电---墨西哥南端的巴哈半岛（Baja Peninsula）附近海域周二发生里氏6.2级地震，引发民众恐慌，但当地官员称未收到关于财产损失和人员伤亡的报告。
据美国地址调查局称，震中在墨西哥拉巴斯（La Paz）以北75公里处的加利福尼亚湾海域内。
“震感很强烈，”墨西哥南下加利福尼亚州民防官员Ivan Calderon说道。他表示，没有接到关于财产损失和人员伤亡的报告。
“迄今仅有一些关于民众恐慌的报告，没什么严重的事故，”Calderon说。
他称，该州全部学校周三将停课，官员外出勘察有无损坏发生，其他一些公共建筑周三也将关闭并开展检查。
一般来说6级地震就能造成严重损失。美国地址调查局称，地震发生后，又发生了四起不超过4.8级的余震，全都集中于拉巴斯以北。
墨西哥巴哈半岛南部人口稀少，旅游胜地洛斯卡沃斯（Los Cabos）则位于南下加利福尼亚州首府拉巴斯南部159公里处。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
* 10年新债发行前交易殖利率微收低 * 20年券得标利率稍高于预估区间上缘 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月16日 - 台湾10年期公债106/4周四发行前交易殖利率微收低。交易员表示，尽 管20年新券106/3午间得标利率稍高于预估区间上缘，但106/4因空单持平偏多支撑轧空气氛仍在，令该券殖利 率持续在既有低档盘旋。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微减0.5亿至82.5亿台币，若空单量逐渐垫高向百亿关卡迈进，将助 长轧空气势，较不易让该券殖利率因标债利空而走高，料该券下周三(22日)标售前将维持区间偏多格局。 “106/4赏味期只限于标债前，标完又是另外一个STORY。”一位大型证券交易员说。 大型寿险交易员认为，此次20年新券得标利率靠向1.80%，主要因为今年以来国际板债券发行热络，明显 排挤保险业长债标售意愿，以及银行端虽然资金充沛但下标保守。 另位大型银行交易主管也称，现在10年及20年指标公债间的利差拉大，让10年指标券10