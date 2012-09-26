思科CEO称美国下任总统应向克林顿学习

(本文由路透中文网编译)

路透纽约9月25日电---思科(CSCO.O)首席执行官（CEO）钱伯斯（John Chambers）称，美国下任总统应向前总统克林顿学习，他能与企业有效合作创造就业并带来预算盈余。钱伯斯是罗姆尼的支持者。

“克林顿总统的可学之处很多。作为一名忠实的共和党人，这么说很要命，但他的确是我这一生见过的效率最高的总统，”钱伯斯周二接受采访时对路透说。

“而且当企业违规时，他严厉处置他们，”钱伯斯说。

尽管奥巴马在2008年竞选总统时是科技界的宠儿，但目前共和党总统候选人罗姆尼也已打入硅 谷。

“企业界非常看好罗姆尼，”钱伯斯说，并指出不论谁赢得11月大选，未来都将面临严峻挑战。

他补充说，尽管美国企业“状况相当好”，但思科的美国客户却因财政悬崖不愿投资。

“如果我们无法解决财政悬崖，不能应对居民及企业税赋的可预见性，在其他国家困境重重的情况下，这对我们而言真的很糟糕，”他补充说。