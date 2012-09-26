〔中国货币市场〕资金利率全线大跳水,天量逆回购为长假资金面降甘霖(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月26日电---中国银行间市场周三早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线大幅跳水,其中隔夜品种回调逾140个基点(bp),七天亦回落近百点.整体市况呈现宽松状态,经过昨日大规模逆回购"注水",机构"过节"资金需求较大程度得以满足.

交易员表示,随月末临近,经过前期"揽存"努力,机构的存款逐步到位,加之昨日逆回购普降甘霖,市场用于度过月末及"十一"假期的资金需求得以基本满足,部分仍缺乏资金的机构亦获得机会逢低拆入资金.

"逆回购投放让市场需求得以满足,随着各行存款也逐渐到位,加上之前长期资金有些机构也准备不少,市场觉得国庆节结束前是安全了."上海一银行交易员称.

她并称,月末备款最艰难的时段已逐步过去,接下来资金面将逐渐呈现平稳态势,资金利率有望缓步下行."大家不像原来那么着急借钱了."

北京一银行交易员指出,目前外汇占款趋势性减少,公开市场成为提供流动性的主要来源.近期央行公开市场操作释放的"维稳"信号始终是市场信心的中流砥柱,面临资金面时点性紧绷,机构也能够愈加理智.

但他并指出,市场对国庆节后准备金缴款、逆回购到期等因素对资金面的冲击仍心有余悸,月末前市场对于14天及28天期限资金仍较有需求.

央行公告显示,公开市场昨日共进行了2,900亿元逆回购操作,其中14天期逆回购操作量为1,000亿元,中标利率持平于3.45%;28天期为1,900亿元,中标利率亦持稳于3.60%.这也是14天期逆回购自9月13日暂停以来再次现身,而三季度以来每周均有进行的七天逆回购则未有进行.[CN/MMTCN]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0002 4.4721 -147.19 2,807.30

七天CN7DRP=CFXS 3.7756 4.6976 -92.20 206.98

14天CN14DRP=CFXS 4.2832 4.8189 -53.57 360.92

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0159 4.5093 -149.34 616.13

七天CHICNY7D=CFXS 3.7957 4.7389 -94.32 109.90

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.0050 4.1850 82.00 310.29

七天<0#CN7DRPO=SS> 6.5300 7.0100 -48.00 63.75

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2600 3.7550 -49.50 32.02

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0200 4.5009 -148.09 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7500 4.7167 -96.67 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.3000 4.8800 -58.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9975 4.5000 -150.25 --

七天SHICNYSWD= 3.7417 4.7408 -99.91 --

三个月SHICNY3MD= 3.6883 3.6874 0.09 --

==============================================================================(完)