〔日本股市〕日经指数扩大跌幅至下跌2%,东证股价指数亦下滑2.09%

台湾债市：10年债发行前交易殖利率微收低，空单持平偏多轧空气氛仍在

* 10年新债发行前交易殖利率微收低 * 20年券得标利率稍高于预估区间上缘 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月16日 - 台湾10年期公债106/4周四发行前交易殖利率微收低。交易员表示，尽 管20年新券106/3午间得标利率稍高于预估区间上缘，但106/4因空单持平偏多支撑轧空气氛仍在，令该券殖利 率持续在既有低档盘旋。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微减0.5亿至82.5亿台币，若空单量逐渐垫高向百亿关卡迈进，将助 长轧空气势，较不易让该券殖利率因标债利空而走高，料该券下周三(22日)标售前将维持区间偏多格局。 “106/4赏味期只限于标债前，标完又是另外一个STORY。”一位大型证券交易员说。 大型寿险交易员认为，此次20年新券得标利率靠向1.80%，主要因为今年以来国际板债券发行热络，明显 排挤保险业长债标售意愿，以及银行端虽然资金充沛但下标保守。 另位大型银行交易主管也称，现在10年及20年指标公债间的利差拉大，让10年指标券10