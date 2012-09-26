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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 12:38 BJT

〔日本股市〕日经指数扩大跌幅至下跌2%,东证股价指数亦下滑2.09%

路透东京9月26日电---日本股市日经指数.N225周三下跌2.00%,报8,910.15点.东证股价指数.TOPX下滑2.09%,报741.86点.(完)

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