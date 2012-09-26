《日本政经焦点》前首相安倍晋三当选自民党新任总裁,有望再度执政

* 前首相安倍晋三赢得自民党总裁选举,有望再度出任日本首相

* 自民党在民调中领先

* 在自民党总裁角逐者中,安倍对华立场最为强硬

* 安倍在要求日本央行进一步扶持经济上的态度被认为最激进

路透东京9月26日电---日本主要反对党--自民党周三选出前首相安倍晋三为该党新总裁,在安保问题上立场强硬的安倍有望再度出任日本首相,这可能激起中韩两国警戒态度.

民调显示,在料于数月内举行的日本众议院选举中,自民党的得票将位列第一,这将使该党领导人成为下任首相.自民党在几乎不间断执政50多年之后,在2009年成为在野党.

此前安倍在出任首相仅一年之后,于2007年因健康原因而辞职.他在自民党总裁第二轮投票中战胜了现年55岁的前自民党政调会长石破茂.

所有参与自民党总裁角逐者的立场都偏强硬,因本月日本首相野田佳彦宣布将钓鱼岛"国有化"后,与中国的领土争议升级.