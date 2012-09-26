《日本政经焦点》前首相安倍晋三当选自民党新任总裁,有望再度执政

《汇市简讯》利率市场走势暗示欧元兑美元将回调
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 前首相安倍晋三赢得自民党总裁选举,有望再度出任日本首相
* 自民党在民调中领先
* 在自民党总裁角逐者中,安倍对华立场最为强硬
* 安倍在要求日本央行进一步扶持经济上的态度被认为最激进
路透东京9月26日电---日本主要反对党--自民党周三选出前首相安倍晋三为该党新总裁,在安保问题上立场强硬的安倍有望再度出任日本首相,这可能激起中韩两国警戒态度.
民调显示,在料于数月内举行的日本众议院选举中,自民党的得票将位列第一,这将使该党领导人成为下任首相.自民党在几乎不间断执政50多年之后,在2009年成为在野党.
此前安倍在出任首相仅一年之后,于2007年因健康原因而辞职.他在自民党总裁第二轮投票中战胜了现年55岁的前自民党政调会长石破茂.
所有参与自民党总裁角逐者的立场都偏强硬,因本月日本首相野田佳彦宣布将钓鱼岛"国有化"后,与中国的领土争议升级.
受之前辞职事件的影响,安倍在选战中起先不被看好.在竞选者中,他最高调敦促日本政府在与中国和韩国的领土争议中采取更加强硬的立场.
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
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