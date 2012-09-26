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债券 | 2012年 9月 26日 星期三 14:32 BJT

〔西班牙金融〕首相拉霍伊称若债务融资成本长期过高将准备寻求救助

路透马德里9月26日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三表示,他已做好准备为身陷困境的西班牙寻求新救助,但前提是债务融资成本仍然长期过高.

他还宣布,将创建一个独立的新财政机构,来监督西班牙削减财政赤字和债务的工作,作为本周将公布的一系列新结构性改革的一部分.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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