欧股业绩：雀巢去年获利逊于预期，今年基本营收将以增长2-4%为目标
路透瑞士沃韦2月16日 - 食品集团雀巢称其今年基本营收将以增长2-4%为目标。该公司去年净利下滑且基本营收增幅逊于预期，因受到新兴市场放缓以及通缩环境的打击。
路透伦敦9月26日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 欧元/美元:若跌破1.2837美元,未来可能进一步向下盘整至1.2758美元.阻力位在1.3003美元.
* 美元/日圆:看空.所有信号均暗示近期将进一步走弱.未来有可能跌向77.46日圆和77.13日圆.阻力位在77.94,随后是78.46.
* 美元/瑞郎:重要阻力位在0.9424/67瑞郎,只要该水准得以守住,未来跌破0.9239后,美元/瑞郎料重拾疲弱态势,并跌向0.9195/04.
* 欧元/英镑:阻力位在0.8012英镑,之后是0.8074英镑.支撑位在0.7935,若跌穿该水准,未来将开启下跌走势,并为0.7888英镑打开大门.
* 欧元/日圆:跌破100.14日圆意味着有可能进一步下滑至99.52,甚至有可能是98.99.阻力位在101.05,之后是102.40.
* 欧元/瑞郎:阻力位在1.2127瑞郎,其后是1.2185.支撑位站在1.2035,之后是1.2000.
纽约 当日 今年来 2011年
0729GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2869 1.2898 -0.22 -0.59 1.2945
美元/日圆 JPY= 77.71 77.79 -0.10 +1.00 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.03 100.34 -0.31 +0.46 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9391 0.9373 +0.19 +0.16 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6166 1.6186 -0.12 +4.06 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9816 0.9804 +0.12 -3.70 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0350 1.0385 -0.34 +1.22 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8197 0.8208 -0.13 +5.31 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.420 80.770 -0.43 +2.26 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.700 63.900 -0.31 +6.47 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 125.64 125.93 -0.23 +5.11 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2616 1.2633 -0.13 -3.89 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦; 审校 程琳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透瑞士沃韦2月16日 - 食品集团雀巢称其今年基本营收将以增长2-4%为目标。该公司去年净利下滑且基本营收增幅逊于预期，因受到新兴市场放缓以及通缩环境的打击。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6