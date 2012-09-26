路透伦敦9月26日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 欧元/美元:若跌破1.2837美元,未来可能进一步向下盘整至1.2758美元.阻力位在1.3003美元.

* 美元/日圆:看空.所有信号均暗示近期将进一步走弱.未来有可能跌向77.46日圆和77.13日圆.阻力位在77.94,随后是78.46.

* 美元/瑞郎:重要阻力位在0.9424/67瑞郎,只要该水准得以守住,未来跌破0.9239后,美元/瑞郎料重拾疲弱态势,并跌向0.9195/04.

* 欧元/英镑:阻力位在0.8012英镑,之后是0.8074英镑.支撑位在0.7935,若跌穿该水准,未来将开启下跌走势,并为0.7888英镑打开大门.

* 欧元/日圆:跌破100.14日圆意味着有可能进一步下滑至99.52,甚至有可能是98.99.阻力位在101.05,之后是102.40.

* 欧元/瑞郎:阻力位在1.2127瑞郎,其后是1.2185.支撑位站在1.2035,之后是1.2000.

纽约 当日 今年来 2011年

0729GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2869 1.2898 -0.22 -0.59 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.71 77.79 -0.10 +1.00 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.03 100.34 -0.31 +0.46 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9391 0.9373 +0.19 +0.16 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6166 1.6186 -0.12 +4.06 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9816 0.9804 +0.12 -3.70 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0350 1.0385 -0.34 +1.22 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8197 0.8208 -0.13 +5.31 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.420 80.770 -0.43 +2.26 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.700 63.900 -0.31 +6.47 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.64 125.93 -0.23 +5.11 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2616 1.2633 -0.13 -3.89 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦; 审校 程琳

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