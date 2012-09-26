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债券 | 2012年 9月 26日 星期三 15:51 BJT

〔西班牙金融〕首相称若收益率过高且持续时间过长,将寻求救助(更新版)

(新增细节)

路透马德里9月26日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三表示,他已做好准备为身陷困境的西班牙寻求新救助方案,但前提是债务融资成本仍然过高且持续时间过长.

投资者担心西班牙明显不愿意寻求救援的心态,可能会导致欧元区陷入更深层次的困境当中.寻求纾困是欧洲央行出手协助的前提条件.

拉霍伊此前曾称,欧洲央行宣布大举购债计划后,西班牙公债收益率的下降,可能会允许西班牙延后寻求进一步的帮助.

"我可以百分之百的保证,我会寻求这项援助,"他对华尔街日报称.

不过他补充道,现在判断西班牙是否需要一个由欧洲央行和欧元区救援基金购债的计划,还为时尚早.拉霍伊并称他仍需要确定救援计划的附带条件是"合理的".

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