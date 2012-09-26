背景资料：钓鱼岛争端冲击中日经贸往来

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
(本文由路透中文网编译)
路透9月26日电---钓鱼岛争端不仅导致中日关系恶化，亦影响两国商业往来。
中国发生的反日抗议活动迫使日系汽车经销门店关闭，并令日本汽车厂商在中国市场的销售前景一片黯淡，丰田汽车(7203.T)、日产汽车(7201.T)和铃木汽车(7269.T)等都计划减少在中国的产量。
中日两国间的航班也减少或延后，反日抗议期间日本企业关闭了在华的数百个店铺和工厂，并撤回一些日籍员工。
下面是对中日两国经济联系的总结。
经济损失预估
- 大和总研认为，日本如果一个月不向中国出口，将导致约12万亿日圆（1,540亿美元）的损失，而工厂产出将损失2.2万亿日圆。
- 大和总研还认为，日本如果一个月不向中国出口汽车，损失将为1,445亿日圆。
- SMBC日兴证券预计，如果中国的反日抗议持续一个月，且在此期间日本企业在华销售停滞，那么总销售损失将达约1.5万亿日圆。
贸易
- 2009年，中国超越美国成为日本第一大出口市场。日本财务省数据显示，2011年，日本对华出口占总出口的近五分之一，而2001年时该比例不足7.7%。
- 中国海关数据显示，日本是中国第三大贸易伙伴，排在欧盟和美国之后，2011年中日双边贸易额增长11.7%至记录高位3,450亿美元。
直接投资
- 日本财务省数据显示，2011年，日本对中国的直接投资达到了1万亿日圆，较2010年高60%，2005年这一数额为逾7,260亿日圆。
- 2011年中国对日本的直接投资为89亿日圆，大幅低于2010年的276亿日圆，2005年这一数额为13亿日圆。
日资企业在中国
- 截至2011年10月1日，超过33,400家日本企业和分支机构在中国大陆和香港运营，较上年增加75.4%。
- 中国国家统计局的数据显示，2010年底，日资企业和中日合资企业的数量为22,307家，占在华外企总数的16%，雇员约300万。
- 美银美林预计，日产汽车净利的25%来自中国，丰田汽车和本田汽车(7267.T)的比例分别为21%和16%。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6