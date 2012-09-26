〔中国债市〕利率互换短端领跌,受惠于资金市场回购利率下行推动

路透北京9月26日电---中国人民币利率互换(IRS)周三续回落,其中短端因二级市场资金利率整体大幅跳水带动,跌幅尤甚.交易人士指出,考虑投资者对基本面预期较为稳定,所以短期IRS走势或需更多关注资金面变化.
中国银行间市场周三质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线大幅跳水,其中隔夜品种回调逾140个基点(bp),七天亦回落近90个bp.整体市况呈现宽松状态,经过昨日大规模逆回购"注水",机构"过节"资金需求较大程度得以满足.[CN/CN]
"全部都在往下走,首先是短的,资金宽松了,(资金)回购利率也下来了,(IRS)长端到是下的没那么大."上海一银行交易员说.
他并指出,国庆假期归来将有一定量的逆回购资金到期,及金融机构又逢准备金清算,所以资金面压力还是存在的,不过揣摩央行最近通过公开市场体现的态度分析,节后逆回购"注水"的量可能会慢慢减少,以确保市场不会出现流动性大幅波动.
中国央行公开市场周二逆回购操作量猛增至2,900亿元人民币,创下单日纪录新高.随着季末及国庆长假临近,市场资金紧张局面愈演愈烈,央行遂主动为流动性输血,以稳定资金成本.[CN/MMTCN]据路透统计,待国庆假期结束后第一周,央行公开市场将有合计1,200亿元逆回购资金到期.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.4067/3.5067 3.0843/3.1786 3.0871/3.1757 3.1186/3.2143 3.1360/3.4060
周二 3.4960/3.6100 3.1483/3.2400 3.1200/3.2133 3.1483/3.2417 3.1660/3.4680
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变动 -0.0893/-0.1033 -0.0640/-0.0614 -0.0329/-0.0376 -0.0297/-0.0274 -0.0300/-0.0620
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽