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亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 16:11 BJT

〔金属期市〕期铜下跌,因欧元区忧虑重燃=表格

0705GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8210.50 -64.50 -0.78 8.03

上海期铜 59150 -30 -0.05 6.33

COMEX期铜 374.15 -1.70 -0.45 8.89

LME期铝 2093.00 -12.00 -0.57 3.61

上海期铝 15685 45 +0.29 -0.98

LME期锌 2126.25 -9.75 -0.46 15.24

上海期锌 15620 50 +0.32 5.58

LME期镍 18302.00 -98.00 -0.53 -2.18

LME期铅 2307.00 -13.00 -0.56 13.37

上海期铅 16100 40 +0.25 5.30

LME期锡 21247.00 -203.00 -0.95 10.66

LME/上海套利价差^ 1409

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

--编译 高琦/洪曦;审校 张若琪/侯向明

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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