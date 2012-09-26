〔中国债市〕流动性继续向好支撑现券暖势,新债定位偏高影响有限

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
路透上海9月26日电---中国银行间债市周三现券在流动性继续向好的支撑下维持暖势,中长期利率债仍受资金青睐,20年新发国债尽管中标利率意外偏高,但由于超长国债存量本就不多,加之交投极少,因此对市场影响甚微.
交易员并指出,自上周市场转暖以来,中长券收益率跌幅普遍超过10个基点(bp),获利回吐压力开始显现,今日午后抛盘略有增多.
"上午(收益率)又跌了,还是国债金融债,下午回来点,20年的(国债)流动性不好,大家看的不多,(招标结果偏高)没啥影响,"上海一外资银行交易员称.
中国财政部今日招标的20年期国债,仅获得1.18倍的低倍数认购,中标利率则远超预期.不过"一级半"(上市前交易)市场上需求旺盛,显示意外走高的发行利率,已令该期债具有较好的投资价值.[ID:nSB1797666]
上述交易员表示,长假前资金面虽一度紧绷,但公开市场逆回购适时放量,显示央行呵护资金面的决心,明日公开市场还将进行逆回购操作,预计流动性在国庆前会保持平缓,随着资金预期的改善,现券在稍做整固后,短期亦有望维持强势表现.
银行间市场周三质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线大幅跳水,其中隔夜品种回调逾140个基点(bp),七天亦回落近百点.整体市况呈现宽松状态,经过昨日大规模逆回购"注水",机构"过节"资金需求较大程度得以满足.[CN/CN][ID:nSB1797824]
央行公开市场周二逆回购操作量猛增至2,900亿元人民币,创下单日纪录新高.随着季末及国庆长假临近,市场资金紧张局面愈演愈烈,央行遂主动为流动性输血,以稳定资金成本.[CN/MMTCN]
剩余期限约4.40年的国债120003券最新成交对应收益率CN120003=CFXS在3.1651%,上日尾盘为3.21%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.9901 3.8480
上日 4.4740 4.6976
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0782/3.0009
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8318/2.7636
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3578/3.2889 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6