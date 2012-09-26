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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 16:35 BJT

〔欧洲汇市〕欧元下滑,因西班牙央行警告第三季GDP大降

路透伦敦9月26日电---欧元兑美元周三跌至两周低点,此前西班牙央行称,现有数据表明西班牙第三季国内生产总值(GDP)继续"快速"下滑.

欧元兑美元EUR=日内跌0.4%,在EBS平台触及1.2848美元,为9月12日以来最低,当时美联储还未祭出大规模刺激举措.

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