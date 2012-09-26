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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 17:46 BJT

〔路透专访〕现代汽车欧洲区COO称可能至少需推迟一年来实现销售目标

路透法兰克福9月26日电---韩国现代汽车(005380.KS)欧洲业务的中期销售和市占率目标可能要推迟实现,因整体需求前景低迷,已开始令该公司感到忧心,并且汽车市场亦疲弱.

"我猜想明年出售50万辆汽车且2015年市占率达到5%的整体计划,要推迟一年才能实现,因为市场下降程度超乎我们的预期."现代汽车欧洲区首席营运官(COO)Allan Rushforth在周三刊出的采访中表示.

"因此至少是2013年出售50万辆汽车,2016年实现5%的市占率."

对于当前会计年度,现代汽车的目标是欧洲市场市占率达到3.5%,明年则小升0.1或0.2个百分点.(完)

--编译 王翔琼; 审校 高琦

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