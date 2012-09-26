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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 16:47 BJT

〔国际油市〕原油期货跌逾1美元,受欧元区疑虑打击

路透伦敦9月26日---原油期货周三下跌逾1美元,受欧债危机疑虑打击,因希腊面临数月来最大规模反撙节罢工,而西班牙央行警告本国经济衰退加深.

布兰特原油期货LCOc1下跌1.04美元,至109.41美元,到0835GMT时,小幅回升至109.65美元.美国原油期货亦大跌,跌至盘中低点90.33美元,下跌1.04美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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