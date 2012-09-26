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债券 | 2012年 9月 26日 星期三 16:37 BJT

〔西班牙经济〕西班牙第三季GDP持续大幅下滑--央行

路透马德里9月26日电---西班牙央行周三表示,西班牙第三季国内生产总值(GDP)持续大幅下挫.

"今年第三季可用数据显示,在金融局势高度紧张的背景下,GDP持续大幅下滑,"西班牙央行在月度经济形势报告中称.

西班牙经济部长德金多斯周六说,他预计今年第三季西班牙经济将再度萎缩约0.4%,与第二季经济萎缩程度一致.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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