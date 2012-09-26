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市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 16:48 BJT

《汇市简讯》欧元重挫,之前西班牙央行称第三季GDP继续大幅下滑

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* 第三季GDP继续"大幅"下滑--西班牙央行

* 此后一些瑞士账户被发现卖出欧元/美元

* 1.2850下方仅现少量停止单

* 200/21日移动均线1.2825-30前有良好买需,料将受到测试

* 西班牙和意大利10年期公债利差走阔.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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