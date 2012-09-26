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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 16:55 BJT

〔路透专访〕菲律宾央行总裁称,不排除今年可能进一步放宽政策

路透马尼拉9月26日电---菲律宾央行总裁周三表示:

* 不排除今年进一步放宽政策的可能性

* 下半年可以维持经济成长

* 通胀率前景和经济成长的风险大体平衡

* 政策库中有足够的工具管理资本流入.(完)

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