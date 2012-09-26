〔中国债市〕中小企业私募债销售展开地方路演,投资者关注度日渐提升

路透北京9月26日电---在经济增长稳中趋缓的大格局下,中小企业私募债发行节奏日渐放缓,市况冷清令承销商们不得不另辟蹊径,积极找寻变通方式销售债券,包括与当地城商行合作路演等.不过,投资者们对私募债的关注度则较此前有所提升.

另外,目前中小企业私募债的销售情况呈现出两极分化格局,即资质较优且有担保增信的债券往往供不应求,而那些资质较差的债券则无人问津,滞留在券商手中迟迟难以售出.

"现在券难卖的态势没有改变,所以我们倾向于去当地,找跟企业有过合作的一些城商行帮助企业做路演,通过找当地的一些机构进行销售,"上海一家券商的承销人士指出.

同时,东北一家券商的承销人士坦言,虽然目前中小企业私募债依然不易发行,但机构已越来越关注该券种,部分客户甚至适度表示出投资兴趣,债券的资质和偿付能力依然是投资者最为关心的问题.

不过,目前经济增长何时见底尚存不确定性,则令企业的资质和利润前景欠明朗,同时,企业在此环境下所面临的成本问题亦对中小企业私募债发行形成制约.

上述上海券商的承销人士称,如果经济环境好一些,企业财报好看一些,企业能够接受的成本也能上去了,投资者的信用利差也就降下来了.

以8月29日起息并在深交所发行的申环电缆科技一期债券为例,该债券原定票面利率为9.5%,但在发行遭遇困难之后,发行人不得不将票面利率提高至10%,以吸引投资人兴趣.

由此可见,高发行利率依然是中小企业私募债的吸引力所在.但在已发行的私募债中,仅有三只的票面利率超过了10%,而新丽传媒和杭州西子孚则出现了7%的票面利率,创下了中小企业私募债发行利率新低.

中国咨询机构ChinaVenture投中集团统计显示,截止9月20日,中小企业私募债自今年6月8日开闸以来已共有40只完成发行,平均票面利率9.08%;不过从6月至8月,发行利率则呈现逐月下滑趋势,发行总额为37.83亿元人民币.

中国二季度经济增速7.6%,创下逾三年低点,且是连续第六个季度放缓.最新路透调查显示,中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料将微升至49.8,显示虽然制造业活动仍在收缩.[ID:nSB1747558]

**投资谨慎,市场两极分化**

市场投资人士表示,虽然市况不佳,但确实对中小企业私募债保持持续关注,只是投资起来会更加谨慎,毕竟其流动性欠佳,且风险偏高.

深圳一家券商交易员就表示,一直在关注私募债的发展,不过由于券商的资金一般不是特别充裕,且对流动性要求较高,所以对私募债投资持更加谨慎的态度.

也正是因为投资人的谨慎态度,令目前中小企业私募债市场出现了两极分化,资质好的债券并不愁卖,反之则压在券商手中.

广东一家券商交易人士就举例称,"如果一只私募债的主体和债项评级都是AA-,能够发到接近9%,这对机构来讲配置价格已经挺高的了".

他并认为,随着越来越多的理财产品逐渐可以投资私募债,总体而言,对这一市场并不用太过悲观.

中国沪深两大证券交易所2012年5月宣布正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍,期限在一年(含)以上.

欲浏览中国2012年已发行中小企业私募债一览表请点选:[ID:nSB1787662]和[ID:nSB1783218].(完)