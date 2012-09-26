〔中港股市〕港股受零售股拖累下滑,内地股市跌至2009年初以来低位

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
路透香港9月26日电---香港股市周三下滑,季末前消费类股成为最新受获利了结打压的板块,此外海外市场低迷且对欧元区的担忧挥之不去,令投资者不敢追高本月的涨势.
恒生指数.HSI跌0.8%至20,527.7点,零售类股受创最重.
思捷环球(0330.HK)大跌6.9%,引领零售类股走弱.该公司公布获利低于市场预期,是今日恒生成分股当中成交值最大的个股.
瑞士信贷认为,今年剩余时间里内地和香港上市公司的利润率料将依旧承压,明年才有望温和复苏.
"不论怎么看,成长趋势都是在下降,"瑞士信贷分析师Karim Salamatian表示.
本月迄今恒生指数上涨5.3%,此前全球几大主要央行均出台了大力度的刺激措施.
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6