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亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 17:16 BJT

〔中港股市〕港股受零售股拖累下滑,内地股市跌至2009年初以来低位

路透香港9月26日电---香港股市周三下滑,季末前消费类股成为最新受获利了结打压的板块,此外海外市场低迷且对欧元区的担忧挥之不去,令投资者不敢追高本月的涨势.

恒生指数.HSI跌0.8%至20,527.7点,零售类股受创最重.

思捷环球(0330.HK)大跌6.9%,引领零售类股走弱.该公司公布获利低于市场预期,是今日恒生成分股当中成交值最大的个股.

瑞士信贷认为,今年剩余时间里内地和香港上市公司的利润率料将依旧承压,明年才有望温和复苏.

"不论怎么看,成长趋势都是在下降,"瑞士信贷分析师Karim Salamatian表示.

本月迄今恒生指数上涨5.3%,此前全球几大主要央行均出台了大力度的刺激措施.

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