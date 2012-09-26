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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 17:36 BJT

〔欧元债市〕意大利六个月国库券标售收益率降至3月以来最低

路透米兰9月26日电---意大利周三标售六个月国库券,收益率降至1.503%,为3月以来最低,8月底时为1.585%.(完)

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