〔中国经济〕鼓励引导各类资本投向服务业,完善财税等政策支持--国务院

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
路透北京9月26日电---加快发展服务业,是中国产业结构优化升级的战略重点.国务院周三召开常务会议研究加快发展服务业,表示要放宽市场准入,鼓励和引导各类资本投向服务业.
中国政府网刊登的会议新闻稿还指出,将完善财税、金融、土地、价格等方面政策,加大对服务业发展的支持.
同时,还要扩大服务业利用外资领域,深入推进内地与港澳台地区服务业合作;大力发展服务贸易,推动重点行业服务出口.
此外,将围绕促进工业转型升级和加快农业现代化进程,加快发展金融、交通运输以及工程咨询等生产性服务行业;并大力发展商贸、家庭服务、法律服务等生活性服务行业.
2011年,中国服务业占国民经济的比重达到43.1%,吸纳就业人口约2.7亿;服务贸易总额突破4,000亿美元,居世界第四位;服务业吸收外资552亿美元,首度超过制造业成为利用外资最多的领域.
根据中国政府制订的"十二五"(2011-2015年)规划,要把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点,服务业增加值占GDP(国内生产总值)总量的比重要从43%提升至47%,2015年服务进出口总额达到6,000亿美元.(完)
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--发稿 乔艳红; 审校 张喜良
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6