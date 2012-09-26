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亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 17:28 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下行,突破200日移动均线的支撑

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* 澳元/美元小幅下行,跌破关键支撑位(200日移动均线)1.0340

* 避险情绪、大宗商品价格下跌以及澳元/日圆卖盘均压制澳元

* 下一个支撑位在1.0315和1.0300区域,若收在200日移动均线下方就很危险

* 1.0380-00有卖兴

* 10月2日澳洲央行降息25个基点至3.25%的机率加大.(完)

--编译 王洋;审校 沈以文

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