〔希腊金融〕大规模反撙节罢工登场,新政府严阵以待

路透雅典9月26日电---自联合政府6月开始执政以来,希腊周三首次进行大规模的反撙节罢工,使得航班停飞、火车停运、店家停业、医院需动用到紧急人力.

由希腊两个最大的工会号召的罢工行动,料将带领数以千人计的希腊民众走上街头,抗议由欧盟和国际货币基金组织(IMF)所要求的撙节措施.这两大工会代表了希腊逾400万劳工的半数.

约有3,000名警力在雅典市中心站岗,数量是平时的两倍,当局严阵以待可能爆发的冲突事件.雅典2月曾经历严重的暴力冲突,当时抗议国会通过撙节法案的人士纵火焚烧商店和银行.

工会主要是对希腊给予欧盟和IMF的减支承诺感到愤怒.希腊当局承诺未来两年减支近120亿欧元(155.5亿美元),以期取得下一笔援助资金.

减支计画大头是薪资、退休金和福利缩水,使得希腊人民生活更加困苦,希腊人民表示,一再进行撙节,已经把他们逼到绝境,而且没能改善希腊的状况.

MRB民调公司上周所做的调查显示,超过九成的希腊人认为,减支计画并不公平,且造成穷苦民众的负担,而且多数民众预期未来几年还会有更多的撙节措施.(完)